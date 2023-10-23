Психолог подсказала способ правильно ответить на бестактные вопросы

Психолог Ярикова: на бестактный вопрос можно ответить юмором или другим вопросом

В ответ на бестактные вопросы не нужно оправдываться, уверена кандидат психологических наук, психолог Елена Ярикова. Правильные способы реагировать на повышенное внимание к себе она подсказала в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Яриковой, при ответе нужно стараться сохранять доброжелательный настрой, не выходить из себя и не начинать выяснять отношения. Она подчеркнула, что лучшим решением будет ответить вежливым или холодным отказом (например, «Простите, не хочу говорить на эту тему» или «Не думаю, что нам стоит обсуждать эту тему») или другим вопросом («Почему вам так важно это знать?», «А вы как сами думаете?»). «Еще одним хорошим способом является отзеркаливание вопроса, когда вопрос вы адресуете тому, кто его задал: "Слушайте, хотел то же самое спросить у вас. Почему вы до сих пор не завели детей? Работаете все в той же должности?"» — привела примеры психолог.

Также Ярикова предложила отвечать на подобные расспросы с юмором. По ее словам, шутка может разрядить любую ситуацию, вплоть до самой накаленной. С помощью юмора можно обойти любой ответ, избежав прямого высказывания или конфронтации, объяснила она.

Наконец, продолжила психолог, у человека всегда есть возможность ответить честно и прямолинейно. «Во-первых, вам ничего не нужно выдумывать, а во-вторых, честный ответ, который вы уверенно дадите, не смутившись и не раздумывая, заставит собеседника понять, что его план с корыстным умыслом провален», — заключила она.

Ранее Ярикова назвала болтливость одной из самых раздражающих черт женского характера. Она перечислила и другие качества, которые, по ее мнению, отталкивают людей.