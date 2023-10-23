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18:36, 23 октября 2023Мир

Путин провел переговоры с президентом Бразилии

Путин провел телефонные переговоры с президентом Бразилии Лулой да Силвой
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Об этом сообщается в заявлении на сайте Кремля.

Главы государств обсудили обострившуюся ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта и совместную работы по принятию по линии ООН «безотлагательных и эффективных мер» по деэскалации кризиса.

«В ходе обмена мнениями по украинской тематике Владимир Путин изложил принципиальные оценки деструктивной линии киевского режима и его западных покровителей, вновь подтвердил открытость России к диалогу при выполнении киевскими властями известных российских условий и учете новых реалий», — говорится в заявлении.

Ранее президент России рассказал, что полтора-два часа обсуждал с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином вопросы конфиденциального характера. Он отметил, что обсудил с китайским коллегой ситуации на Украине и Ближнем Востоке.

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      Семен Александров
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