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13:20, 23 октября 2023Интернет и СМИ

В Британии оценили отношение Байдена к мировому влиянию Путина

The Telegraph: влияние Владимира Путина может раздражать Джо Байдена

Фото: Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Kremlin / Reuters

Влияние президента России Владимира Путина на мировой арене может раздражать президента США Джо Байдена. Отношение главы Белого дома к влиянию российского президента оценил журналист Дэниель Ханнан в материале для британской газеты The Telegraph.

«Когда в Китае проходил глобальный саммит друзей и партнеров, американский лидер Джо Байден с раздражением обратился к нации, чтобы призвать соотечественников продолжать бороться за лидерство страны», — пишет обозреватель. Однако, как отмечает Ханнан, Запад уже проиграл борьбу за Глобальный Юг и Индию.

«Теперь Россия и Китай создают коалицию. Глобальный Юг устал слушать указания Запада, а Индия отказалась выступать против Путина», — говорится в публикации. По мнению журналиста, антиколониальные настроения во всем мире становятся сильнее.

Ранее Владимир Путин обратился к политическим элитам США русской поговоркой «век живи — век учись». Российский лидер считает, что Соединенным Штатам необходимо научиться искать компромиссы и уважать других, чтобы отпала необходимость кого-то подавлять.

До этого американский лидер раскрыл свои планы на второй президентский срок. В частности, он заявил о желании подавить Россию.

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      Олег Давыдов
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