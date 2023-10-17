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23:26, 17 октября 2023Россия

Путин ответил на слова Байдена о желании подавить его. Президент России намекнул на проблемы лидера США

Путин призвал США учиться уважать интересы других стран в ответ на слова Байдена
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Сергей Савостьянов Источник / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин обратился к политическим элитам США русской поговоркой «век живи — век учись». Об этом сообщает ТАСС.

Российский лидер считает, что Соединенным Штатам необходимо научиться искать компромиссы и уважать других, чтобы отпала необходимость кого-то подавлять.

А вот стремление все время кого-то по поводу и без подавлять ведет к проблемам. Они, конечно, с присущим им обычно блеском протокольно улыбаются, хлопают всех по плечу. Но уважение к другим странам заключается в том, чтобы учитывать их интересы, и тогда не нужно будет никого подавлять. Но само стремление подавлять означает, что им есть еще чему учиться

Владимир Путинпрезидент России

Путин призвал Соединенные Штаты искать компромиссы. «Дело же не во мне лично, дело в интересах страны. Подавить интересы России невозможно. Их придется учитывать», — отметил он.

Также глава государства назвал президента США Джо Байдена одним из самых опытных мировых политиков по времени пребывания в высших эшелонах власти.

Во-первых, я считаю, что президент Байден, безусловно, является одним из наиболее опытных политиков в мире в целом по времени пребывания в так называемых высших эшелонах власти, что называется. Он давно в политике

Владимир Путинпрезидент России

Угрозы Байдена

Американский лидер в интервью CBS раскрыл свои планы на второй президентский срок. В частности, он заявил о желании подавить Россию. «Представьте, что будет, если нам удастся объединить всю Европу и подавить, наконец, [президента России Владимира] Путина из-за тех проблем, которые он причиняет», — отметил политик.

Также глава Белого дома заявил о намерении нормализовать отношения со странами Ближнего Востока.

У нас огромные возможности сделать мир лучше

Джо Байденпрезидент США

В сентябре Байден указал на отсутствие у его российского коллеги «демократической косточки».

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Ранее глава США также неоднократно критиковал президента России. Так, в марте прошлого года он назвал Путина «смертоносным диктатором» и «бандитом». Кроме того, по убеждению Байдена, российский президент является «военным преступником».

Ответ России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что Байден не может «подавить» российские власти и Путина в том числе из-за своей деменции.

Ничего из этого не произойдет. Одна из причин заключается в том, что он уже забыл, что сказал. Деменция — полезная вещь

Дмитрий Медведевзаместитель председателя Совета безопасности России

Ранее в Кремле также отмечали, что заявления американского лидера уже становятся личными оскорблениями в адрес российского коллеги. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков добавил, что давать резкую оценку словам Байдена в Москве не собираются, поскольку считают их следствием утомляемости, раздражительности и забывчивости президента США.

Также, по словам Пескова, российский лидер не отвечает на непозволительные заявления о нем президента Соединенных Штатов, так как является мудрым политиком.

Оружие России: на страже Родины
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    Марина Совина
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