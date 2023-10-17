Путин ответил на слова Байдена о желании подавить его. Президент России намекнул на проблемы лидера США
Президент России Владимир Путин обратился к политическим элитам США русской поговоркой «век живи — век учись». Об этом сообщает ТАСС.
Российский лидер считает, что Соединенным Штатам необходимо научиться искать компромиссы и уважать других, чтобы отпала необходимость кого-то подавлять.
А вот стремление все время кого-то по поводу и без подавлять ведет к проблемам. Они, конечно, с присущим им обычно блеском протокольно улыбаются, хлопают всех по плечу. Но уважение к другим странам заключается в том, чтобы учитывать их интересы, и тогда не нужно будет никого подавлять. Но само стремление подавлять означает, что им есть еще чему учиться
Путин призвал Соединенные Штаты искать компромиссы. «Дело же не во мне лично, дело в интересах страны. Подавить интересы России невозможно. Их придется учитывать», — отметил он.
Также глава государства назвал президента США Джо Байдена одним из самых опытных мировых политиков по времени пребывания в высших эшелонах власти.
Во-первых, я считаю, что президент Байден, безусловно, является одним из наиболее опытных политиков в мире в целом по времени пребывания в так называемых высших эшелонах власти, что называется. Он давно в политике
Угрозы Байдена
Американский лидер в интервью CBS раскрыл свои планы на второй президентский срок. В частности, он заявил о желании подавить Россию. «Представьте, что будет, если нам удастся объединить всю Европу и подавить, наконец, [президента России Владимира] Путина из-за тех проблем, которые он причиняет», — отметил политик.
Также глава Белого дома заявил о намерении нормализовать отношения со странами Ближнего Востока.
У нас огромные возможности сделать мир лучше
В сентябре Байден указал на отсутствие у его российского коллеги «демократической косточки».
Ранее глава США также неоднократно критиковал президента России. Так, в марте прошлого года он назвал Путина «смертоносным диктатором» и «бандитом». Кроме того, по убеждению Байдена, российский президент является «военным преступником».
Ответ России
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что Байден не может «подавить» российские власти и Путина в том числе из-за своей деменции.
Ничего из этого не произойдет. Одна из причин заключается в том, что он уже забыл, что сказал. Деменция — полезная вещь
Ранее в Кремле также отмечали, что заявления американского лидера уже становятся личными оскорблениями в адрес российского коллеги. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков добавил, что давать резкую оценку словам Байдена в Москве не собираются, поскольку считают их следствием утомляемости, раздражительности и забывчивости президента США.
Также, по словам Пескова, российский лидер не отвечает на непозволительные заявления о нем президента Соединенных Штатов, так как является мудрым политиком.