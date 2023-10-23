Девушка уменьшила грудь из-за насмешек и снова столкнулась с хейтом

Девушка с огромным размером груди уменьшила ее и столкнулась с хейтом. Об этом она рассказала Daily Mail.

23-летняя Амбра Роуз из Великобритании с подросткового возраста испытывала трудности из-за необычайно большого размера груди. Она носила чашку размера L, и одноклассники часто дразнили ее и намекали, что она толстая. После окончания школы Роуз начала получать унизительные комментарии на своих страницах в социальных сетях. К тому же у девушки сильно болела спина из-за размера груди.

Даже когда я повзрослела и поступила в университет, люди не смотреои мне в глаза — они пялились на мою грудь. Я заходила в аудиторию и слышала, как меня обсуждают. И если я общалась с парнями, девочкам это не нравилось и они начинали вести себя со мной иначе

Амбра Роуз

Роуз мечтала уменьшить грудь с 15 лет, но ей долго отказывали в этом, считая, что показаний для хирургического вмешательства нет. После долгих лет споров с врачами и согласований девушка наконец смогла получить государственную квоту и направление на операцию в 2021 году. В июле ей провели редукцию обеих молочных желез, уменьшив их размер с L до E.

Уменьшение груди положительно повлияло как на физическое самочувствие, так и на психологическое состояние девушки. Она рада, что теперь может заниматься любым спортом и даже прыжками на батуте, у нее не болит спина, а люди не смотрят только на грудь. Девушка по-прежнему восстанавливается после операции, этот процесс может занять от шести месяцев до года.

После операции девушка потеряла около шести тысяч подписчиков в соцсетях. Мужчины писали ей, что «теперь она ни на что не годится». Однако Роуз не обращает внимания на хейтеров и считает падение их интереса к ней «неочевидной удачей».

Ранее модель с огромной грудью рассказала, что едва не стала причиной аварии из-за своего размера. Мужчина засмотрелся на нее, когда она скакала и верхом и грудь выпала из открытого топа.