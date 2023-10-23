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09:32, 23 октября 2023Экономика

России предрекли рекордный объем производства глины

«Ъ»: объемы производства каолиновых глин в России могут вырасти в 1,7 раза

Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ

По итогам 2023 года объемы производства каолиновых глин в России могут вырасти в 1,7 раза в сравнении с показателем 2022-го и достичь рекордных 5,1 миллиона тонн к концу декабря. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование IndexBox для «Симпреала».

По мнению аналитиков, прироста удастся добиться на фоне ухода с российского рынка зарубежных производителей сырья для керамики. Речь идет прежде всего об украинских поставщиках. До 2022 года именно эта страна была крупнейшим экспортером каолина в Россию, уточнили эксперты.

Тенденция снижения зависимости от зарубежных поставок начала прослеживаться в РФ еще четыре года назад. Так, в 2019 году доля импорта иностранного сырья на российском рынке оценивалась в 22,7 процента, а в 2022-м она сократилась более чем в четыре раза — до пяти процентов. При этом объемы отечественного производства за этот период времени увеличились вдвое и достигли уровня в три миллиона тонн.

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В то же время тенденция сокращения зависимости от иностранного сырья сохранилась в России и в 2023 году. Так, в январе-июне доля зарубежных производителей на российском рынке сократилась почти в пять раз — до 1,3 процента, резюмировали аналитики.

О рисках удорожания в России некоторых видов сантехники на четверть из-за трудностей с поставками материалов из Европы, необходимых для изготовления продукции, включая каолин (белую глину), пятностойкую глазурь и светложгущуюся глину, генеральный директор Cersanit в РФ Юрий Ковтун предупреждал еще в первой половине апреля 2022 года. Тогда он отмечал, что на фоне логистических трудностей керамическая плитка и ряд других изделий могут прибавить в цене 25-30 процентов.

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      Анатолий Акулов
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