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18:21, 23 октября 2023Наука и техника

Россия впервые применила «Италмас» в зоне СВО

ВС России впервые применили дроны-камикадзе «Италмас» в зоне СВО

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России впервые применили дальнобойные дроны-камикадзе «Италмас» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что новые аппараты легче применяемых беспилотников «Герань-2», а их двигатель издает другой звук. По этой причине новый аппарат сложнее распознать и перехватить.

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Канал публикует снятый в Киевской области ролик, на котором слышен, предположительно, звук работы нового беспилотника. «Дрон компании Zala влетел в склад боеприпасов и оставил ВСУ без очередной порции патронов и ракет. Кодовое наименование БПЛА на производстве — "Изделие 54"», — говорится в сообщении.

В сентябре американское издание The Drive писало, что российские дроны «Герань» получили новую боевую часть с вольфрамовыми поражающими элементами. Также обновленные аппараты отличаются от прошлой версии планером из модернизированного композитного материала.

В том же месяце главный конструктор российской компании Zala Aero Александр Захаров рассказал о разработке дрона-камикадзе «Италмас», который стал аналогом «Герани». Новый беспилотник с дальностью действия свыше 200 километров получил увеличенную боевую часть.

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      Даниил Иринин
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