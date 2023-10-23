Россиян предупредили о рисках использования промокодов

Роскачество: купленным в сети промокодам можно доверять в 9 из 10 случаев

Как рассказали в Роскачестве, приобретенным в интернете промокодам можно доверять в девяти из десяти случаев. При этом перед совершением покупки необходимо в любом случае удостовериться в их актуальности, передает РИА Новости.

В организации подчеркнули, что сервисы по продаже промокодов осуществляют свою деятельность довольно давно. Они позволяют людям сэкономить порой до 90 процентов от реальной стоимости услуги — медицинского обслуживания, развлечений, еды в ресторанах, процедур салонах красоты. Однако риск быть обманутым исключать нельзя.

При контрольной закупке сертификатов на скидку эксперты установили, что многие продавцы сначала высылают промокод, чтобы можно было применить его и увидеть, как применится скидка, а затем ждут свое вознаграждение.

Как отметил руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко, в первую нужно удостовериться, что организация вообще существует и что акция со скидками в ней сейчас действительно проходит или актуальна. Деньги до проверки сертификата переводить не рекомендуется.

Ранее россиянам назвали последствия ответного звонка на незнакомый номер. Директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук предупредил, что перезванивать на неизвестные номера не стоит, так как это привлечет дополнительное внимание мошенников, дав им понять, что абонент активен.