Россиянин в бреду увидел взрыв в санатории и сообщил о нем в полицию

В Пермском крае мужчина увидел в бреду взрыв в санатории и сообщил в полицию

В Пермском крае мужчина в бреду увидел взрыв в санатории и сообщил о нем в правоохранительные органы. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По его данным, 41-летний мужчина мучился от зубной боли, так как не мог долгое время записаться в стоматологию. Он пил сильнодействующие препараты, чтобы избавиться от боли, и жил с мышьяком в зубе. Когда он так и не смог записаться к врачу, решил вызвать неотложку.

Сильнодействующие лекарства, алкоголь и мышьяк спровоцировали бред. Мужчина позвонил правоохранителям и сообщил, что в санатории «Демидково», где находится его дочь, готовится теракт. 12-летнюю дочь мужчины вызвали на допрос — та сообщила, что не знает о готовящемся взрыве.

Россиянин рассказал сотрудникам правоохранительных органов о помутнении рассудка, те отпустили его домой.

Ранее в дагестанском Каспийске четвероклассник «заминировал» школу из-за нежелания ходить на уроки. Девятилетний мальчик утром воспользовался тем, что его мать отвлеклась, и позвонил в полицию.