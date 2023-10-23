Российская стилистка назвала самые модные шапки на осень

Стилистка Мария Абабкова назвала однотонные шапки без декора модными осенью

Российская стилистка и имиджмейкер Мария Абабкова назвала самые модные шапки на осень 2023 года. Ее комментарий публикует Teleprogramma.pro.

По словам специалистки, неправильно подобранный головной убор способен испортить образ. По этой причине она посоветовала тщательно выбирать данный предмет гардероба, обращая внимание в том числе на качество его изготовления.

При этом в число трендовых в текущем сезоне эксперт внесла однотонные шапки чистых цветов без примесей, которые не имеют декора. «Нужен хороший, качественный трикотаж, а также достаточная объемность у бини [вязаная или тканевая шапка без завязок, которая плотно облегает голову] и беретов», — добавила собеседница издания.

Ранее в октябре стилистка Екатерина Канакова назвала россиянкам самые модные пуховики. Специалистка рассказала, что в текущем сезоне актуальными стали короткие пуховики-куртки. Кроме того, она обратила внимание на дутые изделия с синтетической подкладкой или смесовой с перьями.