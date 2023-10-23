Российский блогер описал квартиры в КНДР фразой «кровать — это роскошь»

Российский тревел-блогер и путешественник показал, как выглядят квартиры жителей КНДР. Фото опубликованы в его личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, мебели в северокорейских домах очень мало, но в них всегда есть портреты бывших глав республики Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

«Почему в спальне может не быть мебели? Кровать — это роскошь и стоит дорого. А азиатам и в других странах не привыкать спать на полу на циновках. Что уж говорить о Северной Корее», — такими словами описал жилье жителей КНДР россиянин.

Он также отметил, что диван и холодильник являются признаками достатка в семье, а кухня — чаще всего самая обставленная комната в квартире.

Кроме того, блогер рассказал, что в большинстве северокорейских квартир унитазы похожи на те, которые используются в общественных туалетах. «Фактически это просто дырка в полу. Только фаянсовая и подключенная в трубе», — пояснил блогер.

Ранее этот же россиянин разрушил популярные стереотипы о Северной Корее. Он подчеркнул, что КНДР не оправдала всех его ожиданий: телефоны по прилете не отобрали, после самолета накормили, а про запрет съемки никто не сказал.

