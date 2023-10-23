Российского бойца MMA отправили в СИЗО по делу о публичном оправдании терроризма

СК: бойца MMA Якубова арестовали за публичное оправдание терроризма

Чертановский районный суд Москвы отправил под арест мужчину, обвиняемого в публичном оправдании террористической деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном управлении Следственного комитета (СК) России по Москве.

Как «Ленте.ру» сообщили в суде, речь идет о российском бойце смешанного стиля (MMA) Ильясе Якубове. Его обвиняют по части 2 статьи 205.2 («Публичное оправдание терроризма в сети») УК РФ. Он пробудет в СИЗО до 11 декабря.