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15:10, 23 октября 2023Силовые структуры

Российского бойца MMA отправили в СИЗО по делу о публичном оправдании терроризма

СК: бойца MMA Якубова арестовали за публичное оправдание терроризма

Фото: Пресс-служба Чертановского суда / ТАСС

Чертановский районный суд Москвы отправил под арест мужчину, обвиняемого в публичном оправдании террористической деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном управлении Следственного комитета (СК) России по Москве.

Как «Ленте.ру» сообщили в суде, речь идет о российском бойце смешанного стиля (MMA) Ильясе Якубове. Его обвиняют по части 2 статьи 205.2 («Публичное оправдание терроризма в сети») УК РФ. Он пробудет в СИЗО до 11 декабря.

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