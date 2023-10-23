Обвиненный в оправдании терроризма российский боец заявил о невиновности

Обвиненный в оправдании терроризма боец MMA Якубов заявил в суде о невиновности

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ильяс Якубов прокомментировал предъявленные ему обвинения в публичном оправдании терроризма. Его слова передает Telegram-канал Mash.

Якубов заявил в суде, куда его доставили 23 октября, что не признает свою вину. «Я ничего не совершал. Я не преступник, я спортсмен», — подчеркнул боец.

22 октября столичный главк Следственного комитета России сообщил о задержании Якубова, который ранее был объявлен в розыск. Как отмечают правоохранители, боец был арестован за изготовление и публичное распространение видеозаписи с высказываниями, оправдывающими необходимость осуществления террористической деятельности.

По словам адвоката Максима Калинова, Якубову грозит от пяти до семи лет лишения свободы.

На счету Якубова 12 побед при четырех поражениях в MMA. На 27 октября был запланирован его поединок против Вячеслава Василевского в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», однако, как сообщили организаторы ТАСС, он отменен.