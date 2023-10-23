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03:37, 23 октября 2023Мир

Россию назвали угрозой для планов США в Европе

NI: Россия представляет угрозу для планов США в Европе

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Власти США опасаются, что Россия нарушит выгодный им баланс сил в Европе. Об этом сообщил член Национального комитета по американо-китайским отношениям страны Саймингтон Смит в материале для журнала National Interest.

По его словам, Вашингтон рассматривает помощь Украине как «стратегический маневр в геополитической игре». Эксперт полагает, что американское руководство пытается не допустить появления новой доминирующей силы в Европе. Он отметил, что «значительное влияние России в Восточной Европе нарушает равновесие», поскольку страна может получить контроль над европейскими энергетическими коридорами и торговыми путями. «Для Вашингтона это тревожное будущее», — подчеркнул Смит.

Ранее американский президент Джо Байден заявил о необходимости нового миропорядка, который должны возглавить США. По его мнению, американцы способны «объединить мир так, как этого никогда не было раньше» в случае, если будут «достаточно дерзки и уверены в себе».

Оружие России
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      Марина Совина
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