Россию назвали угрозой для планов США в Европе

NI: Россия представляет угрозу для планов США в Европе

Власти США опасаются, что Россия нарушит выгодный им баланс сил в Европе. Об этом сообщил член Национального комитета по американо-китайским отношениям страны Саймингтон Смит в материале для журнала National Interest.

По его словам, Вашингтон рассматривает помощь Украине как «стратегический маневр в геополитической игре». Эксперт полагает, что американское руководство пытается не допустить появления новой доминирующей силы в Европе. Он отметил, что «значительное влияние России в Восточной Европе нарушает равновесие», поскольку страна может получить контроль над европейскими энергетическими коридорами и торговыми путями. «Для Вашингтона это тревожное будущее», — подчеркнул Смит.

Ранее американский президент Джо Байден заявил о необходимости нового миропорядка, который должны возглавить США. По его мнению, американцы способны «объединить мир так, как этого никогда не было раньше» в случае, если будут «достаточно дерзки и уверены в себе».