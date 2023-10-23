В ДНР заподозрили США в серьезном нарушении из-за поставок ATACMS

Советник главы ДНР Гагин: США могли поставить ATACMS Киеву раньше, чем РФ узнала

США поставили ракеты ATACMS Киеву намного раньше, чем российская сторона узнала, что они там. Такое подозрение высказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин, пишет РИА Новости.

«Потому что уже достаточно давно был принят новый военный бюджет в Соединенных Штатах, и если бы их поставили сейчас, это было бы серьезным нарушением…», — пояснил он. По мнению советника главы ДНР, новые поставки ракет состоятся нескоро.

Он также заявил, что ответ России будет зеркальным. «Но надо понимать, что у России есть чем ответить на подобные вызовы», — подчеркнул Гагин.

О тайной передаче американских ATACMS Украине 17 октября написала газета The Wall Street Journal. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) подтвердил, что Киев уже использовал их в боевых действиях.