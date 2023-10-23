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18:28, 23 октября 2023Россия

Шойгу заявил о поставках в зону СВО тысяч тонн боеприпасов и топлива в день

Шойгу: в зону СВО поставляется до 15 тысяч тонн боеприпасов и топлива в день
СюжетМинобороны:

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Ежедневно войскам Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции (СВО) поставляется до 10-15 тысяч тонн боеприпасов, топлива и других материалов. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу в ходе совещания с сенаторами Совфеда, сообщает ведомство в Telegram.

Министр обратил внимание представителей верхней палаты парламента на масштабы задач, которые решает Российская армия в процессе спецоперации. «Для понимания масштабов, мы только воды поставляем в Вооруженные Силы каждые сутки 1,5 тыс. тонн, – это только питьевая вода. Мы примерно 350 тонн белья стираем в сутки», — сказал он.

Шойгу подчеркнул, что это данные со всей линии фронта, протяженность которой превышает тысячу километров.

23 октября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и члены комитета верхней палаты парламента по обороне и безопасности по приглашению главы Минобороны провели в ведомстве выездное совещание. В ходе визита сенаторы также ознакомились с работой Национального центра управления обороной, а также Центра боевого управления и его подразделениями, которые в непрерывном режиме собирают данные о состоянии российских войск и обстановке в зоне СВО.

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      Сергей Истомин
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