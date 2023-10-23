Синоптик назвал срок первых снегопадов в Центральной России

Синоптик Тишковец предупредил о снегопадах в Центральной России

К концу текущей недели в Москве и в целом Центральной России ожидаются интенсивные снегопады, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Сроки он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Понедельник, 23 октября, достаточно теплый, в столице 6-11 градусов, отметил синоптик. Однако со вторника, 24 октября, ожидается резкое обрушение температурного фона. «Мы вступаем в предзимье, в течение суток будет похолодание до 0-5 градусов. Ливневые осадки, которые придутся на сегодняшний день и на завтрашнюю ночь (23 и 24 октября — прим. «Ленты.ру»), к утру уже начнут переходить в смешанные агрегатные состояния, то есть к дождю станут примешиваться заряды мокрого снега», — поделился Тишковец.

В среду и четверг, 25 и 26 октября, он спрогнозировал «окно» погоды. Скандинавский антициклон подарит жителям сухую и солнечную погоду, но ночами начнет подмораживать до нуля — минус 5, таким образом на дорогах образуется гололедица. Днем температуры будут не выше минус 1 — плюс 4.

«В конце недели, может быть, даже с пятницы пойдут снегопады. Ожидаются заряды снега достаточно интенсивного. Начнется формирование снежного покрова. На дорогах даже появятся снежные накаты. Соответственно, это будет первым в текущем сезоне испытанием зимой и для автомобилистов, и для авиаторов. По ночам будет минус 4 — плюс 1, в дневные часы минус 1 — плюс 4», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Тем не менее это не ознаменует приход метеозимы, подчеркнул он. Дело в том, что на следующей неделе ожидается мощное потепление, обусловленное затоком субтропического воздуха. «По ночам станет до плюс 2-7, а днем даже до плюс 7-12 градусов. Для последней декады октября это очень тепло. Мы испытаем кратковременный испуг, но впереди мощное тепло. Снег ляжет в конце недели, но все это тут же растает», — заключил эксперт.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в октябре в европейской части России наступило предзимье. Синоптическая зима, по его словам, ожидается примерно в середине декабря.

