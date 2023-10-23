Сотни пассажиров рейса в Дели застряли в аэропорту Баку почти на сутки без еды

300 пассажиров рейса из Торонто в Дели почти на сутки застряли в аэропорту Баку

300 пассажиров рейса авиакомпании Air Canada из Торонто в Дели застряли в аэропорту Баку без еды и ночлега почти на сутки. Подробностями истории поделилось издание The Times of India.

По данным источника, самолету пришлось совершить вынужденную посадку в столице Азербайджана из-за технической неисправности. Уточняется, что сотни людей остались ждать новый борт в воздушной гавани и пожаловались на плохое обращение.

«Сотрудники Air Canada во время полета вели себя крайне грубо. Они не предоставили пассажирам никакой информации о том, где приземлится самолет и какие условия могут их ожидать. Особенно женщин с маленькими детьми, пожилых и больных людей. Сотрудники авиакомпании покинули аэропорт, чтобы переночевать в городе, оставив пассажиров в авиагавани», — рассказал один из путешественников Джагдип Бейли.

По его словам, подавляющее большинство пассажиров — из Индии, у них есть проблемы с пониманием языка.

«Это ужасный опыт — приземлиться в неизвестном аэропорту без предоставления какой-либо информации и еды. Нам некуда пойти поспать. Пассажиры с детьми и большинство пожилых людей сидят на неудобных стульях или на полу, поскольку Air Canada не смогла оформить электронную визу в Азербайджан и предоставить жилье», — сообщил другой пассажир рейса Суманприт Джатна.

Ранее сообщалось, что самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) российской авиакомпании Red Wings, летевший из Москвы в Махачкалу, вынужденно сел в Саратове из-за поломки. Пассажиры пожаловались, что они застряли в аэропорту российского города на десять часов, хотя лететь до точки назначения оставалось меньше часа.