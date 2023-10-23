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17:38, 23 октября 2023Бывший СССР

Стало известно о помощи украинской разведки в сборе данных о России для ЦРУ

WP: ГУР МО Украины помогало ЦРУ собирать данные о России

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Главное управление разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины помогало Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США собирать данные о российских объектах. Об этом со ссылкой на экс-чиновника ГУР сообщает газета The Washington Post (WP).

По его словам, украинская сторона предоставляла ЦРУ возможность собирать информацию о российских объектах через ГУР. Отвечая на вопрос издания о сумме американских инвестиций в это, чиновник заявил о миллионах долларов.

В материале The Wasington Post также сообщалось, что в структуре Службы безопасности Украины было создано шестое управление, отвечающее за связи с Секретной разведывательной службой Великобритании (MI6).

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      Алевтина Запольская
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