Стало известно о помощи украинской разведки в сборе данных о России для ЦРУ

WP: ГУР МО Украины помогало ЦРУ собирать данные о России

Главное управление разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины помогало Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США собирать данные о российских объектах. Об этом со ссылкой на экс-чиновника ГУР сообщает газета The Washington Post (WP).

По его словам, украинская сторона предоставляла ЦРУ возможность собирать информацию о российских объектах через ГУР. Отвечая на вопрос издания о сумме американских инвестиций в это, чиновник заявил о миллионах долларов.

В материале The Wasington Post также сообщалось, что в структуре Службы безопасности Украины было создано шестое управление, отвечающее за связи с Секретной разведывательной службой Великобритании (MI6).