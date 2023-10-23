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09:16, 23 октября 2023Ценности

Стилистка назвала вышедшие из моды популярные куртки

Фото: Jeremy Moeller / Getty Images

Популярная блогерша назвала популярные куртки, которые вышли из моды осенью 2023 года. Соответствующий ролик появился на ее странице в TikTok, насчитывающей 851 тысячу лайков.

Стилистка с никнеймом madelinehagmann из США перечислила типы верхней одежды, от которых следует отказаться в текущем сезоне. В первую очередь она призвала заменить укороченную кожаную куртку, которую называют байкерской, на оверсайз-модели из аналогичного материала. В качестве примера автор видео привела бомбер бренда Princess Polly.

Кроме того, по словам американки, актуальность потеряли объемные пуховики. Вместо них лучше носить стеганые пальто, отметила специалистка. Среди прочего перестали быть модными шубы из искусственного меха, которые заменили куртки из овчины. «Главный антитренд — клетчатые оверсайз-рубашки. Их можно заменить плащом или бушлатом», — заключила она.

В августе стилистка Ольга Денега перечислила россиянкам подходящую одежду для офиса в осенний сезон. В первую очередь специалистка внесла в список костюм из твида или жаккарда, который, по ее словам, способен добавить свежести деловому образу.

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      Карина Черных
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