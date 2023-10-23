С миллиардеров по всему миру захотели собирать налоги

В ЕС оценили доходы от глобального налога для сверхбогатых в $250 миллиардов

Налоговая обсерватория Евросоюза (ЕС) предложила ввести глобальный налог для сверхбогатых граждан в размере двух процентов — мера может принести около 250 миллиардов долларов. Такая сумма соберется, если применить минимальную ставку к доходам 2750 миллиардеров по всему миру, указывает исследовательский центр в своем отчете. Реализация меры может занять годы.

Аналогичный налог уже взимается с крупных транснациональных компаний. Авторы инициативы считают, что пришло время требовать то же самое от миллиардеров. Организация подчеркнула, что сейчас богачи облагаются налогом в размере всего от 0 процентов (например, Франция) до 0,5 процента (США) от своего состояния.

Исследователи отмечают, что личный налог миллиардеров зачастую намного меньше того, что платят другие налогоплательщики с более низкими доходами. Это связано с тем, что богачи могут хранить свои доходы в подставных компаниях, которые помогают им скрыться от налогов.

Необходимость поднять налоги для миллиардеров видят и в России. В начале октября первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов заявил, что власти должны увеличить нагрузку на сверхбогатых, на роскошь, на экспортеров ресурсов и поменять таможенную политику так, чтобы стимулировать развитие и ограничивать импорт в тех сферах, где есть отечественные товары. Такие меры помогут увеличить доходы федерального бюджета.