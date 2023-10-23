Тайник с гранатометом и боеприпасами нашли в лесополосе ЛНР

В ЛНР уничтожили замаскированный тайник с гранатометом, минами и патронами

В Луганской народной республике (ЛНР) полицейские и росгвардейцы нашли в лесополосе Славяносербского района тайник с оружием и боеприпасами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Схрон был оборудован около одного из населенных пунктов. Правоохранители на месте уничтожили гранатомет иностранного производства, осколочные боеприпасы, более 15 ручных гранат, 9 запалов ручной гранаты, противопехотные мины, более 10 боеприпасов к противотанковым гранатометам, мины, 600 патронов разного калибра.

Ранее сообщалось, что российские силовики нашли на бывших позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ЛНР оружие и около 20 тысяч патронов.