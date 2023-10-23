Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Роман Сафиуллин
0:1
2-й сет
live
Карен Хачанов
Вена
Алексей Попырин
Завтра
11:00 (Мск)
Андрей Рублёв
Вена
Аслан Карацев
Завтра
11:00 (Мск)
Борна Гойо
Вена
Акрон
3:1
2-й тайм
live
Шинник
Россия - Мелбет Первая лига|15-й тур
Локомотив
Сегодня
19:00 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Баффало Сэйбрз
Завтра
02:00 (Мск)
Монреаль Канадиенс
НХЛ - регулярный чемпионат
17:47, 23 октября 2023Спорт

Темнокожего регбиста захотели дисквалифицировать за расизм

Регбиста Мбонамби захотели дисквалифицировать за расизм в отношении англичанина

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Темнокожего регбиста из сборной ЮАР Бонги Мбонамби обвинили в расизме на Кубке мира. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, английский игрок Том Карри пожаловался на оскорбления со стороны южноафриканца, который якобы назвал соперника «белым *******» во время полуфинала турнира, и захотел наказать регбиста. Если нарушение подтвердится, Мбонамби грозит дисквалификация.

Международная федерация регби (World Rugby) на данный момент отказалась от комментариев. В организации запрещают любые оскорбления по религиозному, расовому, национальному или этническому признаку.

Встреча между сборными ЮАР и Англии проходила на «Стад де Франс» и завершилась победой южноафриканцев со счетом 16:15. Отмечается, что Мбонамби также не пожал руку Карри после матча.

Финал Кубка мира пройдет 28 октября и начнется в 22:00 по московскому времени. В решающем матче команда ЮАР встретится с Новой Зеландией.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о помощи украинской разведки в сборе данных о России для ЦРУ

      В США указали на вред России из-за затягивания конфликта на Украине

      В ЕС рассказали о выборе между плохим и очень плохим будущим

      Байдену предрекли потерю голосов мусульман в 2024 году

      Тайник с гранатометом и боеприпасами нашли в лесополосе ЛНР

      Российские истребители устроили воздушный бой в стратосфере над Арктикой

      Суд отказал третьей супруге Градского в получении доли наследства артиста

      В одной части России выпало аномально мало снега

      ФСБ обвинила в экстремизме сторонника эрзянского государства

      Назван способ понравиться арендодателю

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости