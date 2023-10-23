Темнокожего регбиста захотели дисквалифицировать за расизм

Регбиста Мбонамби захотели дисквалифицировать за расизм в отношении англичанина

Темнокожего регбиста из сборной ЮАР Бонги Мбонамби обвинили в расизме на Кубке мира. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, английский игрок Том Карри пожаловался на оскорбления со стороны южноафриканца, который якобы назвал соперника «белым *******» во время полуфинала турнира, и захотел наказать регбиста. Если нарушение подтвердится, Мбонамби грозит дисквалификация.

Международная федерация регби (World Rugby) на данный момент отказалась от комментариев. В организации запрещают любые оскорбления по религиозному, расовому, национальному или этническому признаку.

Встреча между сборными ЮАР и Англии проходила на «Стад де Франс» и завершилась победой южноафриканцев со счетом 16:15. Отмечается, что Мбонамби также не пожал руку Карри после матча.

Финал Кубка мира пройдет 28 октября и начнется в 22:00 по московскому времени. В решающем матче команда ЮАР встретится с Новой Зеландией.