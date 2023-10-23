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05:36, 23 октября 2023Мир

Трамп назвал самую опасную столицу в мире

Трамп: Вашингтон является самой небезопасной столицей в мире

Фото: Kyle Mazza / Globallookpress.com

Вашингтон является самой опасной столицей в мире, считает бывший президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил в соцсети Truth Social.

По его словам, американский город превратился в смертельную ловушку, наполненную преступностью. При этом политик пообещал в случае победы на предстоящих президентских выборах «очистить, отремонтировать и восстановить» Вашингтон.

Ранее Трамп заявил о приближении Соединенных Штатов к третьей мировой войне. Он подчеркнул, что это происходит из-за некомпетентности действующего руководства страны.

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