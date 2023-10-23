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12:34, 23 октября 2023Экономика

Цены на газ в Европе снизились на фоне грядущего потепления

Биржевые цены на газ в ЕС упали на 5,1 процента, до $533,6 за тысячу кубометров
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Стоимость ноябрьских фьючерсов на поставку природного газа по индексу нидерландского хаба TTF упала на 5,1 процента к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла отметки в 533,6 доллара за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Ближе к 12:30 по московскому времени котировки опустились до уровня примерно в 48,5 евро за мегаватт-час. К этому времени стоимость декабрьских фьючерсов продемонстрировала схожую динамику и опустилась до отметки в 53 евро за мегаватт-час, или 584,3 доллара за тысячу кубов. Снижение к уровню закрытия предыдущей торговой сессии составило 4,47 процента. В свою очередь, цены на январские поставки опустились примерно до 605,2 доллара, сократившись на 4,15 процента.

Снижение стоимости контрактов происходит в том числе на фоне рекордно высоких объемов запасов топлива в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ). Согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), в настоящее время местные ПХГ заполнены на 98,44 процента от их суммарной вместимости. Этот показатель превысил на 8,58 процентного пункта среднее на эту дату за последние пять лет значение. При этом нормативы, установленные Еврокомиссией, подразумевали необходимость заполнять ПХГ к отопительному сезону лишь на 90 процентов к ноябрю 2023 года.

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Аналитики связывают падение котировок с прогнозами грядущего потепления, которое, согласно оценкам метеорологов компании Maxar Technologies, должно наступить на большей части территории Евросоюза (ЕС) в начале ноября. Смягчают опасения трейдеров и инвесторов также дипломатические усилия властей США и ЕС по освобождению заложников, находящихся в плену у представителей радикальной группировки ХАМАС. Кроме того, обнадеживает рынок и затягивание начала проведения наземного вторжения в сектор Газа руководством израильской армии ЦАХАЛ, которая продолжает воевать с боевиками на Ближнем Востоке.

Снижение котировок в начале недели произошло после резкого скачка цен на газ в Европе в начале второй половины октября. Так, 20-го числа стоимость ноябрьских фьючерсов на поставку природного газа по индексу нидерландского хаба TTF выросла на 2,05 процента к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла отметки в 564,48 доллара за тысячу кубометров. Аналитики тогда связали подобную динамику с обострением боевых действий на Ближнем Востоке.

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      Анатолий Акулов
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