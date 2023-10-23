Экономист рассказал о будущем рубля

Экономист Григорьев допустил укрепление рубля до 85-90 за доллар

В ближайшее время рубль будет укрепляться, но не так последовательно, как это было в марте-апреле прошлого года, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Своим прогнозом он поделился в беседе с «Лентой.ру».

«На позапрошлой неделе президент подписал указ о введении ряда мер валютного ограничения и поручил правительству этот указ детализировать, поэтому сейчас 43 группы компаний-экспортеров обязаны продавать часть валютной выручки и согласовывать с регулятором планы продажи этой валютной выручки. Это позволит обеспечить постоянный приток валюты на валютный рынок России, насытить его. Во-первых, это снизит дефицит валюты, который наблюдался, а, во-вторых, позволит укрепиться рублю», — рассказал эксперт.

Он напомнил, что рубль окреп в течение первых нескольких часов после подписания указа. Экономист объяснил, что это было обусловлено действиями спекулянтов, которые зарабатывают на разнице курса. Дело в том, что им было выгоднее продать доллар по 100, чем по 95.

Движение в сторону укрепления продолжится, убежден Григорьев, однако займет определенное время, так как насыщение рынка валютой произойдет не в одночасье.

«Можно прогнозировать, что до конца года рубль дойдет до уровня 90 рублей за доллар. Это вполне достижимая задача. Если будет существенный приток валютной выручки и эффективное управление ограничениями, то, может быть, и больше будет укрепление — до 87-85, но в этом я уже не так уверен. Именно этот интервал — 85-90, насколько я понимаю, в наибольшей степени соответствует интересам правительства», — подытожил собеседник «Ленты.ру».

В ходе торгов на Московской бирже 23 октября курс доллара упал ниже 95 рублей, евро — ниже 100 рублей. Валюты достигли такой отметки впервые с середины сентября.

