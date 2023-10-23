В Израиле решили ликвидировать оказавшееся бесполезным министерство

Правительство Израиля распустит министерство информации из-за бесполезности

В Израиле решили распустить министерство общественной дипломатии (Министерство информации) из-за бесполезности. Об этом сообщает газета The Times of Israel (ToI).

Поясняется, что ведомство с момента атаки движения ХАМАС на Израиль не сумело выдать ни одного значимого пояснения по теме. Из-за этого министр Галит Дистель Атбарян уже покинула свой пост.

Неиспользованный бюджет министерства на 2023 год (9,4 миллиона шекелей) и на 2024-й (14,4 миллиона шекелей) будет передан на восстановление пострадавшего от атаки населенного пункта Текума рядом с Сектором Газа. 29 сотрудников ликвидируемого ведомства также будут направлены на восстановление разрушенных городов.

Окончательную судьбу министерства решит кабинет министров Израиля посредством телефонного голосования. Однако, по информации издания, соответствующее решение уже принято.

Утром 7 октября ХАМАС атаковало Израиль. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов. Тель-Авив назвал нападение войной