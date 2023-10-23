В одной части России выпало аномально мало снега

Метеоролог Вильфанд: в азиатской части России выпало аномально мало снега

В азиатской части России в настоящее время аномально мало снега, рассказал «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Снежный покров установился на 60 процентах территории России, при этом на азиатской части страны он лежит только на 80 процентах территории — покрова нет на юге Сибирского федерального округа и на юге Дальневосточного федерального округа. Это является аномалией, поскольку к настоящему времени снег на азиатской части страны должен лежать везде, отметил метеоролог.

Вильфанд также сообщил, что на юг европейской части России после «фантастического тепла» придет похолодание. Температура понизится почти на 10 градусов, столбики термометров покажут около плюс 20 градусов. Такая погода сохранится в течение всей недели.

На юге западной Сибири во вторник 24 октября температура окажется на уровне нормы и составит около плюс 5 градусов, ночью от минус 3 до нуля градусов. Температура повысится примерно на 3-4 градуса в среду 25 октября. В четверг 26 октября в Новосибирской и Кемеровской областях температура будет на 8-10 градусов выше нормы, а в пятницу 27 октября понизится на 8-10 градусов.

На юге Хабаровского края температура окажется на 10 градусов выше нормы. В Приморье будет по-летнему тепло — столбики термометров будут показывать от плюс 14 до плюс 19 градусов.

Ранее метеорологи пообещали жителям Москвы до десяти сантиметров снежного покрова к концу недели, 28 октября. При этом устойчивый снежный покров в столице появится только к концу ноября.