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18:07, 23 октября 2023Бывший СССР

В США заявили о созданном на Украине подразделении для работы за линией фронта

WP: ЦРУ и СБУ создавали новое подразделение для работы за линией фронта

Фото: Reuters

Сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США и Служба безопасности Украины (СБУ) создали новое подразделение в стране для работы за линией фронта. Об этом пишет американская газета The Washington Post (WP).

Уточняется, что подразделение носило название «Пятое управление», оно сосредоточилось на операциях, направленных против России. Кроме того, его изолировали от других подразделений СБУ. По информации издания, тренировочные площадки находились под Киевом, там отобранные рекруты проходили инструктаж сотрудниками ЦРУ.

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      Кристина Есикова
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