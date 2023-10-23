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15:55, 23 октября 2023Бывший СССР

В США заявили об ответственности Зеленского за все крупные операции спецслужб

WP: все крупные операции украинских спецслужб проводят с одобрения Зеленского

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Все крупные операции украинских спецслужб проводятся с одобрения Владимира Зеленского. Об этом сообщает американская газета The Washington Post (WP).

По данным издания, крупные операции Главного управления разведки (ГУР) или Службы безопасности Украины (СБУ) не проводятся без молчаливого или иного разрешения украинского лидера.

В сообщении также говорится, что в структуре СБУ было создано шестое управление, отвечающее за связи с разведывательной службой Великобритании и проводящее «активные меры» против России.

Ранее Зеленский провел перестановки в СБУ, уволив двух начальников управлений и заместителя председателя спецслужбы.

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      Алевтина Запольская
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