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08:41, 23 октября 2023Интернет и СМИ

Владимир Соловьев стал Героем ДНР

Пушилин присвоил телеведущему Владимиру Соловьеву звание Героя ДНР

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин присвоил звание Героя ДНР телеведущему Владимиру Соловьеву. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что Соловьев активно поддерживает Донбасс, играя значительную роль на информационном фронте, а также часто появляется на передовой. «Мало осталось мест, где он не побывал — в самой гуще событий, причем то, что он делает, как помогает, во многом остается за кадром», — отметил Пушилин.

В сентябре Пушилин наградил 3-й гвардейский отдельный батальон орденом Республики. Он также вручил Золотую звезду Героя ДНР командиру 58-го гвардейского отдельного батальона специального назначения.

В августе Пушилин наградил звездами Героев ДНР экипаж танка «Алеша», который остановил атаку колонны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Награда была вручена дополнительно к званиям Героев России.

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