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14:26, 23 октября 2023Среда обитания

Во Франции нашли «русский след» в ситуации с клопами

Разведка Франции обвинила Россию в распространении паники из-за нашествия клопов

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Французские спецслужбы нашли «русский след» в ситуации с распространением клопов, которых местные жители начали замечать в общественном транспорте и кинотеатрах. Об этом пишет газета 20 Minutes.

Издание утверждает, что России якобы было выгодно посеять панику и обострить психоз по поводу клопов именно перед Олимпийскими играми, которые пройдут этим летом в Париже. Так Москва может отвечать на введенные против нее санкции за СВО на Украине.

В частности, журналисты приводят в пример статьи, которые были опубликованы как на французских, так и на российских ресурсах. Одна из таких статей гласит, что нашествие клопов на Париж связано с тем, что во французскую столицу переезжают беженцы с Украины. Эту информацию журналисты 20 Minutes назвали ложной.

Ранее стало известно, что жители Великобритании опасаются, что фанаты регби привезут клопов с массового выезда на четвертьфинал Кубка мира во Франции, страдающей от этих насекомых. В соцсетях пассажиры делятся видеозаписями с участием постельных клопов, якобы расплодившихся на сиденьях в метро Лондона.

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      Варвара Кошечкина
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