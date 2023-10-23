«Воровайки» высказались о наказании украинцев за прослушивание группы их детьми

«Воровайки»: наказание украинцев за прослушивание группы детьми нас не касается

Руководитель и продюсер группы «Воровайки» Никита Надыктов в беседе с «Лентой.ру» высказался о наказании родителей за прослушивание песен группы их детьми на Украине. Он заявил, что российским музыкантам нет до этого дела.

«Пусть они что хотят, то и делают. Это чужая страна. Нас это не касается», — отреагировал Надыктов.

Ранее украинское издание сообщило, что в городе Глобино Полтавской области Украины накажут родителей детей, которые слушали песню «Наколочки» российской группы «Воровайки». Им грозит предупреждение или штраф в размере от 850 до 1700 гривен (2200-4400 рублей).

Группа «Воровайки» была создана в конце 1999 года. Она работает в жанре русского шансона. Одни из популярных песен группы — «Наколочки» и «Хоп, мусорок». В настоящее время «Воровайки» продолжают активно гастролировать и работать над музыкальными альбомами.