Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:27, 23 октября 2023Культура

«Воровайки» высказались о наказании украинцев за прослушивание группы их детьми

«Воровайки»: наказание украинцев за прослушивание группы детьми нас не касается

Кадр: MELOMAN VIDEO / YouTube

Руководитель и продюсер группы «Воровайки» Никита Надыктов в беседе с «Лентой.ру» высказался о наказании родителей за прослушивание песен группы их детьми на Украине. Он заявил, что российским музыкантам нет до этого дела.

«Пусть они что хотят, то и делают. Это чужая страна. Нас это не касается», — отреагировал Надыктов.

Ранее украинское издание сообщило, что в городе Глобино Полтавской области Украины накажут родителей детей, которые слушали песню «Наколочки» российской группы «Воровайки». Им грозит предупреждение или штраф в размере от 850 до 1700 гривен (2200-4400 рублей).

Группа «Воровайки» была создана в конце 1999 года. Она работает в жанре русского шансона. Одни из популярных песен группы — «Наколочки» и «Хоп, мусорок». В настоящее время «Воровайки» продолжают активно гастролировать и работать над музыкальными альбомами.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыт срок поставок газа из России в Китай. Сколько топлива получит Пекин?

      Россиянам перечислили способы обмана при покупке автомобиля

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Назван занявший место IKEA магазин

      Ливан высказался о возможной войне с Израилем

      В Евросоюзе заговорили об усталости от конфликта на Украине

      В России озаботились коротким сроком жизни малых компаний

      Стало известно о непринятии ЦРУ некоторых методов СБУ

      Муратов захотел спрятать квартиру в США

      Боец «Азова» предстанет перед судом за расстрел четверых взрослых и ребенка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости