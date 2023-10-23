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12:43, 23 октября 2023Среда обитания

Жителей одного региона предупредили о пеплопаде из-за вулкана

KVERT: вулкан Ключевский выбросил пепел на пять тысяч метров

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Вулкан Ключевский на Камчатке выбросил пепел на высоту пять тысяч метров. Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Высота самого вулкана составляет 4,75 тысячи метров. Выброс произошел вечером 23 октября. Пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении вглубь полуострова. Незначительное количество пепла может выпасть в поселке Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района, предупредили в местном МЧС. В настоящий момент выпадение пепла не было зафиксировано ни в одном из населенных пунктов.

Ранее 18 октября столб пепла на 11 километров выбросил вулкан Безымянный. Тогда местных жителей предупреждали, что пепел может выпасть в населенных пунктах Ключи, Козыревск и Майское. Из-за извержения в районе вулкана были временно запрещены авиаперелеты.

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      Мария Черкасова
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