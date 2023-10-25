Третий регион за месяц наградил высокой наградой сына главы Чечни Адама Кадырова

Третий сын главы Чечни 15-летний Адам Кадыров, избивший в чеченском СИЗО поджигателя Корана Никиту Журавеля, 25 октября получил третью за месяц высокую награду — глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов принял решение наградить его орденом «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой». Глава региона объяснил это тем, что сын Кадырова внес «личный вклад в развитие межнационального и межрегионального единства, укрепление традиционных исламских ценностей».

Перед этим Адам Кадыров уже получил второй по значимости орден Республики Татарстан «Дуслык». Награду ему передал глава Татарстана Рустам Минниханов, лично приехавший в Чечню. Это произошло после того, как депутат из Татарстана раскритиковал вручение Адаму высшей награды Чечни после избиения человека — 6 октября сын Кадырова получил звание Героя республики.

Чиновники, вручавшие сыну Кадырова награды, отмечали его лидерские качества, патриотизм, а также указывали, что он отважный мужчина и перспективный борец. Глава Чечни после скандала с избиением заключенного заявлял, что считает сына героем всех мусульман.

По чеченским традициям Адам Кадыров — совершеннолетний

25 ноября 2022 года Адам прошел церемонию вступления в совершеннолетие в родовом селе отца Ахмат-Юрт. Достигшему совершеннолетия вручается папаха (символ мужества) и оружейный пояс, указывающий на то, что юноша стал полноправным мужчиной и ответственным представителем своего рода, а также кинжал — символ отваги и доблести — «для защиты всего, чем дорожит истинный чеченец».

С этого момента мужчина обязуется безукоризненно соблюдать кодекс чести къонаха. Если он утратит переданные ему реликвии или обнажит свой кинжал не ради защиты религии, чести и родной земли, то это отразится нестираемым пятном на всю оставшуюся жизнь. Поэтому очень важно, чтобы молодой человек на своем жизненном пути опирался в первую очередь на мудрые наставления своих предков, в основе которых лежит доброта, сострадание и забота о слабых Рамзан Кадыров о церемонии вступления в совершеннолетие

Адам изучил Коран раньше, чем русский язык

В декабре 2013 года Адам Кадыров был объявлен хафизом — человеком, знающим Коран наизусть. На тот момент ему было шесть лет. Как писал об этом Рамзан Кадыров, для мальчика это стало нелегкой задачей, потому что он еще не умел читать и писать на русском языке. Он отмечал, что Адам стал самым юным хафизом не только в Чечне, но и во всей России.

Преуспел в боях MMA и тактической стрельбе

В 2016 году 8-летний Адам Кадыров и его 9- и 10-летний братья приняли участие в турнире Grand Prix Akhmat. Он одержал победу над Давидом Халатовым в весовой категории до 35 килограммов.

Кадр: Духаев Ибрагим / YouTube

Поединок спровоцировал скандал. Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко, возглавляющий Союз ММА России, раскритиковал проведение боев с участием детей, указав, что до 12 лет они не допускаются к участию в подобных видах спорта, и отметив, что дети были без экипировки. В ответ на это Рамзан Кадыров упрекнул Емельяненко во вмешательстве в его личную жизнь.

Через год, в октябре 2017 года, сыновья Рамзана Кадырова вновь приняли участие в боях и победили. На них уже были защитные шлемы. Затем последовали еще две победы — соперники получали технические нокауты.

В августе 2023 года команда сотрудников службы безопасности главы Чечни «К.Р.А.С.Б», в которую входил 15-летний Адам, заняла первое место во внутреннем зачете чемпионата по тактической стрельбе и победила в финальном упражнении «Дуэль». В турнире приняли участие 17 команд из 10 регионов России. Дядя Адама Кадырова, Адам Делимханов, указал, что подросток был самым юным участником состязаний.

Снялся в турецком сериале

В мае 2019 года Адам получил роль в турецком сериале «Воскресший Эртугул», где произнес фразу из двух слов. Его дядя Турпал-Али Ибрагимов написал, что мальчик «показал все свои способности с лучшей стороны».

По словам Рамзана Кадырова, он и его семья смотрят этот сериал. Глава Чечни посещал съемочную площадку в Турции и приглашал исполнителей главных ролей и режиссера в Грозный.

Выиграл первые выборы в 13 лет

В феврале 2021 года Адама Кадырова назначили президентом ученического самоуправления в Центре образования имени первого президента республики Ахмата Кадырова.

По словам главы Чечни, из трех кандидатов за Адама проголосовало абсолютное большинство избирателей (81,7 процента). Он отметил, что мальчик активно участвует в общественной жизни школы. Что стало с избирателями, проголосовавших иначе, неизвестно.

Поучаствовал в СВО

В октябре 2022 года Адам и его братья оказались в зоне проведения специальной военной операции (СВО) — они посетили линию сопротивления, «пробрались вплотную к позициям противника и обеспечили огневое прикрытие наступающим бойцам». Как писал Рамзан Кадыров, его сыновья также воспользовались случаем и «обратились к находящимся на той стороне чеченоговорящим шайтанам с предложением выйти на передовую и доказать свою приверженность к европейским ценностям в бою». Он добавил, что юноши пробыли на позициях до тех пор, пока не отбили очередную контратаку.

Позднее они вместе с бойцами батальона «Запад-АХМАТ» поучаствовали в ликвидации укрепрайона. Шестеро пленных украинских военных доставили в Грозный.

Был блогером, пока не заблокировали

После избиения Никиты Жураевля Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) заблокировала страницу Адама Кадырова kadyrov_dustum, на которой он опубликовал свою фотографию в темной одежде и солнцезащитных очках. Подпись гласила:

Можешь сплетничать, ненавидеть, завидовать и обсуждать меня. Но мы же оба понимаем, что при встрече ты будешь мне мило улыбаться...

По данным СМИ, публикация появилась 25 сентября, но внимание на нее обратили только через три дня. Сколько именно подписчиков было на заблокированной странице, неизвестно.

Позднее Адам, предположительно, создал еще одну страницу, опубликовав в сторис скриншот о блокировке предыдущего аккаунта. На момент создания в профиле была одна фотография, на которой Адам сидит на кресле с двумя автоматами. В настоящее время на странице нет ни одной фотографии.

Предположительно, Адаму Кадырову принадлежит и страница adam_benoevsky_k13 с 1,5 миллиона подписчиков. На ней от первого лица опубликованы посты о близких юноши, его отце Рамзане, деде, матери, важных для региона событиях, а также фотографии юноши с членами семьи. Ведет ли этот аккаунт сам Адам, неизвестно.