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21:19, 25 октября 2023Россия

Путин высказался о западных идеях нового миропорядка

Путин назвал лицемерием и двойными стандартами западные идеи нового миропорядка

Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин, комментируя высказанные на Западе идеи нового миропорядка, заявил, что их суть — лицемерие, двойные стандарты и претензии на исключительность. Слова российского лидера приводит РИА Новости.

«При этом ведут разговоры о каком-то новом мировом порядке, суть которого на самом деле все та же: лицемерие, двойные стандарты, претензии на исключительность, на глобальное доминирование, на сохранение по сути неоколониальной системы», — высказался Путин на встрече с представителями религиозных объединений России.

В феврале обозреватель журнала Politico Мэтью Карницниг выразил мнение, что ход и итоги конференции по безопасности в Мюнхене подводят представителей Запада к пониманию о конце существующего миропорядка после начала СВО на Украине.

Ранее глава немецкой Левой партии Мартин Ширдеван заявил, что разочарован решением не приглашать Россию на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Он убежден, что избежать переговоров с Россией по Украине не удастся, а прийти к какому-либо решению получится только путем диалога.

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      Екатерина Подвигина
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