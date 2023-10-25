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12:12, 25 октября 2023Россия

Военный «Урал» протаранил легковую машину в ДНР

Военный «Урал» протаранил легковушку в селе Самойлово Новоазовского района в ДНР
СюжетДТП в Санкт-Петербурге

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Военный «Урал» протаранил легковую машину в селе Самойлово Новоазовского района в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

По сведениям издания, находящихся в легковушке четырех пассажиров спасти не удалось. Среди них был ребенок.

Кроме того, пострадали двое военнослужащих из «Урала», одного из них отвезли в больницу. В Госавтоинспекции ситуацию пока не комментировали.

До этого в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием военного грузовика. В связи с аварией движение по Кольцевой автомобильной дороге в обе стороны временно пришлось перекрывать.

Еще раньше в Северной столице зарегистрировали аварию с участием снегоуборочной техники.

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      Анна Щербакова
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