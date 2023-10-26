В Госдуме назвали бредом идею ограничить выдачу маткапитала возрастом матери

Депутат Бессараб назвала бредом идею ограничить маткапитал возрастом матери

Инициатива по возрастному ограничению выдачи материнского капитала не просто избыточна, но еще и недальновидна, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она раскритиковала идею в беседе с «Лентой.ру».

Ранее несколько депутатов Госдумы обратились в правительство с предложением выдавать материнский капитал на первенца только родившим до 25-30 лет. Предполагается, что данная мера будет стимулировать рождаемость.

По мнению Бессараб, нельзя выставлять какие-либо заградительные меры по материнскому капиталу. «Женщина рожает тогда, когда она готова. Заставлять ее рожать до 25 лет — это утопия с учетом развития технологий, с учетом необходимости обеспечения собственной карьеры. К сожалению, жизнь складывается так не только у нас в стране, но вообще во всем мире — мы стали дольше жить, мы стали позже рожать, и поэтому заставлять женщину рожать до 25 лет, тем более не стимулируя рождаемость — это просто бред, глупость», — высказалась парламентарий.

Собеседница «Ленты.ру» также сказала, что будет голосовать категорически против такой инициативы. «Как и против предложений, которые иногда звучат со стороны самых высоких лиц Министерства здравоохранения по поводу того, что нужно обязать женщин рожать, буквально. Это глупость несусветная. Женщина, ее права, конституционные гарантии — все это находится под охраной государства, мы не должны наступать на права женщин!» — заключила депутат.

В июле 2023 года глава Минздрава России Михаил Мурашко осудил стремление женщин строить карьеру до рождения детей. Он назвал это стремление порочным. По его словам, еще школьницам необходимо объяснять, как важно обзавестись потомством как можно раньше, чтобы избежать в будущем многих проблем.

Министр также сообщал, что ведомство разработало проект приказа по контролю оборота препаратов для аборта. Предполагается, ограничение их продажи и перевод на предметно-личный учет.

