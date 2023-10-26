Двое уроженцев Таджикистана сбежали из военкомата Москвы. Почему в России проводят облавы на военнообязанных мигрантов?

В Москве из военкомата сбежали уроженцы Таджикистана с российским гражданством

В Москве из военкомата сбежали двое уроженцев Таджикистана, которые должны были отправиться в армию, так как ранее получили российское гражданство. В отношении мужчин возбудили уголовные дела по статье об уклонении от военной службы, сообщила «Ленте.ру» представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Как стало известно, один из мужчин стал гражданином России в 2019 году, второй — в 2022-м. 22 октября они пришли в военкомат на Угрешской улице, откуда должны были отправиться в часть, однако около 20:00 сотрудники призывного пункта обратили внимание, что оба мужчины пропали.

Одного из уклонистов задержали спустя три дня. Мужчина попытался спрятаться от военкомата по месту регистрации. Судьба второго не уточняется

В Москве в октябре начали проверять не вставших на воинский учет мигрантов с российскими паспортами

25 октября стало известно, что сотрудникам столичной полиции дали указание выявлять иностранцев и доставлять их в военкомат.

До этого в подмосковных Котельниках ОМОН провел рейд возле местной мечети. Они забрали для проверки документы 300 человек, после чего всех отправили в военный комиссариат. Среди принудительно отправленных в военкомат оказался участник музыкального шоу «Перепой звезду» на Первом канале Мамут Усеинов. Со слов мужчины, его и других призывников 21 октября насильно посадили в автобус, не объяснив, куда везут. Позже представители артиста рассказали, что ночью он был доставлен в воинскую часть танковой дивизии, расположение которой не уточняется.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Отказавшихся служить в армии мигрантов предложили лишать российского гражданства

В августе член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Кирилл Кабанов заявил, что уклонение мигрантов от службы по призыву является отказом от выполнения обязательств, взятых на себя при вступлении в гражданство России.

Человек приходит, получает паспорт и начинает бегать от того, чтоб встать на воинский учет. Убегает от своего долга, он долг не хочет родине отдать. Соответственно, если ты не хочешь вставать на воинский учет, значит, положи паспорт — и ты свободен Кирилл Кабанов член Совета по правам человека при президенте

После этого в Госдуму внесли законопроект о лишении приобретенного гражданства за уклонение от постановки на воинский учет и мобилизации. Его авторы отмечают, что новые граждане России обязаны исполнять обязанности, установленные Конституцией. «Возникает ситуация, когда иностранные граждане приобретают гражданство Российской Федерации, не имея намерения нести обязанности, установленные законодательством», — указано в пояснительной записке.

На данный момент законопроект Госдумой не рассматривался.

Кроме того, привлекать мигрантов к СВО, а за отказ лишать гражданства предложил глава СК Александр Бастрыкин. Он также озвучил предложение ведомства организовать на пунктах пропуска через границу обязательную дактилоскопическую регистрацию иностранцев при въезде и выезде. «Если ты не готов, будучи гражданином России, исполнять свой воинский долг, надо принимать решение о лишении такого человека гражданства», — сказал глава СК.

Осенний призыв в армию завершится 31 декабря 2023 года. Текущая кампания стала первой, начавшейся после ужесточения наказаний за нарушение правил призыва и воинского учета. На военную службу призовут 130 тысяч граждан в возрасте от 18 до 27 лет.