Бывший чемпион UFC Усман объяснил поражение от Чимаева

Бывший чемпион UFC Усман заявил, что ментально проиграл Чимаеву

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американец Камару Усман объяснил поражение от представителя ОАЭ Хамзата Чимаева на турнире UFC 294. Спортсмен высказался на своем канале в YouTube.

По словам бойца, он проявил слишком много уважения к сопернику. «В начале боя я проиграл ему ментально. И весь остальной поединок пытался наверстать упущенное в первом раунде», — отметил Усман.

Чимаев победил Усмана 21 октября. Поединок завершился в трех раундах победой бойца чеченского происхождения решением большинства судей. Всего в профессиональной карьере Чимаев провел 13 боев, не потерпев ни одного поражения.

Усман владел поясом чемпиона UFC в полусреднем весе с 2019 по 2022 год. В его активе 24 боя, в которых он одержал 20 побед и потерпел четыре поражения.

