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18:16, 27 октября 2023Спорт

Бывший чемпион UFC Усман объяснил поражение от Чимаева

Бывший чемпион UFC Усман заявил, что ментально проиграл Чимаеву

Фото: Diego Ribas / Globallookpress.com

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американец Камару Усман объяснил поражение от представителя ОАЭ Хамзата Чимаева на турнире UFC 294. Спортсмен высказался на своем канале в YouTube.

По словам бойца, он проявил слишком много уважения к сопернику. «В начале боя я проиграл ему ментально. И весь остальной поединок пытался наверстать упущенное в первом раунде», — отметил Усман.

Чимаев победил Усмана 21 октября. Поединок завершился в трех раундах победой бойца чеченского происхождения решением большинства судей. Всего в профессиональной карьере Чимаев провел 13 боев, не потерпев ни одного поражения.

Усман владел поясом чемпиона UFC в полусреднем весе с 2019 по 2022 год. В его активе 24 боя, в которых он одержал 20 побед и потерпел четыре поражения.

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      Алексей Гусев
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