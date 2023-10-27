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20:35, 27 октября 2023Наука и техника

Избыток фтора связали с нарушением работы мозга у детей

Избыток фтора в воде связали с нарушением работы мозга у детей

Фото: Bill Wegener / Unsplash

Команда специалистов из Университета Тулейна и Университета Дьюка связала избыток фтора в воде с нарушением работы мозга у детей школьного возраста. Результаты работы опубликованы в журнале Neurotoxicology and Teratology.

В ходе исследования были изучены данные 74 детей из Эфиопии, которые потребляют воду из колодцев с содержанием природного фтора в концентрации от 0,4 до 15,5 миллиграмма на литр. (Согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения, уровень фтора в питьевой воде не должен превышать 1,5 миллиграмма на литр.) Затем испытуемых попросили нарисовать привычные объекты (осла или дом) и пройти тесты на когнитивные способности, в том числе на память.

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Более высокое содержание фтора в питьевой воде оказалось ассоциировано с большим количеством ошибок в тестах на рисование и память. Определить причинно-следственную связь между воздействием фтора и нейротоксичностью пока не удалось. Авторы считают, что необходимы дополнительные исследования влияния фтора на работу мозга. Данные согласовываются с выводами предыдущих работ, проведенных в Китае и Индии.

В ноябре 2017 года стало известно, что отказ от употребления водопроводной воды увеличивает риск развития кариеса у детей. Защитный эффект воды из-под крана объясняется тем, что в нее добавляют фториды (химические соединения фтора).

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      Елена Апазиди
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