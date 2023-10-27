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11:35, 27 октября 2023Экономика

Райффайзенбанк решил ограничить переводы в евро

Райффайзенбанк ограничил список стран для переводов более 30 тысяч евро в месяц

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Райффайзенбанк с 1 ноября разрешил физлицам переводить более 30 тысяч евро в месяц только в 41 европейскую страну, а для остальных установлен лимит от 20 тысяч евро за один перевод, сообщается в Telegram-канале кредитной организации.

В список стран для повышенных переводов вошла популярная у российских релокантов Сербия, но не попали Грузия, Армения и Казахстан. Отмечается, что указанный лимит является общим для всех переводов и не подсчитывается отдельно для каждой из стран.

Принятые ограничения в Райффайзенбанке объяснили требованиями банков-корреспондентов, пояснив, что они касаются клиентов — физических лиц.

С 1 августа Райффайзенбанк прекратил прием и покупку иностранной валюты у россиян в своих кассах, а с 1 сентября установил комиссию за зачисление долларов из других банков, которая составляет 50 процентов от суммы перевода. Размер комиссии, согласно новым условиям, может составлять от одной до десяти тысяч долларов.

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      Дмитрий Воронин
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