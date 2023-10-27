Стал известен размер призовых на «Всемирных играх дружбы»

Спортсмены получат 40 тысяч долларов за победу на «Всемирных играх дружбы»

Призовые для спортсменов за победу на «Всемирных играх дружбы» в 2024 году составят 40 тысяч долларов. О размере выплат стало известно «Матч ТВ».

За серебряные медали спортсмены получат 30 тысяч долларов, за бронзовые — 20 тысяч. Первые в истории «Всемирные игры дружбы» пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

19 октября турнир постановил провести президент России Владимир Путин. Отмечалось, что это решение принято в целях обеспечения гарантированного свободного доступа российских спортсменов и спортивных организаций к международной спортивной деятельности, развития новых форматов международного спортивного сотрудничества.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.