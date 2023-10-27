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16:47, 27 октября 2023Ценности

Старшая дочь Барака Обамы сменила имидж

Фото: Bellocqimages / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

Старшая дочь бывшего президента США Барака Обамы Малия сменила имидж и попала в объектив папарацци. Соответствующие кадры публикует Page Six.

25-летнюю знаменитость запечатлели в кинотеатре Лос-Анджелеса с новой прической — она отказалась от кос темного оттенка в пользу выкрашенных в рыжий цвет распущенных волос. В то же время в качестве наряда инфлюэнсер выбрала полосатые брюки прямого кроя и белый кардиган, надетый поверх кроп-топа. Обама также надела лоферы, а в руках держала сумку.

Журналисты не сообщают, с кем девушка отправилась на киносеанс.

В августе дочерей Обамы засняли в откровенных нарядах на вечеринке. Сестры посетили мероприятие, организованное канадским рэпером Дрейком в клубе Bird Streets Club в Западном Голливуде. Для выхода в свет Саша Обама выбрала обнажающий живот корсетный кроп-топ и удлиненные мешковатые брюки серого цвета с заниженной талией и накладными карманами в районе коленей. В свою очередь, Малия Обама предпочла коричневый топ на шнуровке с абстрактным принтом.

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      Карина Черных
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