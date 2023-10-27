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13:35, 27 октября 2023Забота о себе

Стоматолог назвал причины неприятного запаха изо рта

Врач Сошников: некачественная пломба может быть причиной несвежего дыхания

Фото: Mufid Majnun / Unsplash

Заболевания десен часто приводят к тому, что у человека появляется неприятный запах изо рта, считает врач-стоматолог Алексей Сошников. В беседе с «Газетой.Ru» он перечислил причины несвежего дыхания.

Сошников рассказал, что в большинстве случаев десны воспаляются из-за скопления зубного камня и налета. Со временем десны начинают кровоточить, на них собираются болезнетворные бактерии, которые выделяют неприятный запах. «Другой причиной может быть кариес, поскольку любой процесс гниения сопровождается выделением неприятного запаха», — сказал врач.

Третьей возможной причиной несвежего дыхания Сошников назвал некачественную работу стоматологов. По его словам, из-за неправильно установленной пломбы или ортопедической конструкции на зубах могут скапливаться бактерии, что будет приводить к появлению запаха.

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Сошников добавил, что несвежее дыхание часто объясняется плохой гигиеной. Он посоветовал для избавления от бактерий использовать мануальную или электрическую зубную щетку, зубную нить, монопучковую зубную щетку для очистки межзубных промежутков, а также зубные ершики для чистки прилегающих поверхностей между зубов. При этом стоматолог подчеркнул, что критически важно чистить зубы именно перед сном, когда происходит восстановление организма.

В более редких случаях, продолжил врач, запах изо рта появляется из-за заболеваний желудочно-кишечного тракта или дыхательной системы. Еще одна причина — обезвоживание, когда во рту становится мало слюны и патогенной флоре ничего не мешает размножаться.

Ранее сомнолог Абхинав Сингх рассказал, что неприятный запах изо рта может появиться из-за привычки спать с открытым ртом. Он объяснил, что в этом случае во рту пересыхает слюна, которая борется с болезнетворными бактериями.

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      Екатерина Улитина
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