Стоматолог назвал причины неприятного запаха изо рта

Врач Сошников: некачественная пломба может быть причиной несвежего дыхания

Заболевания десен часто приводят к тому, что у человека появляется неприятный запах изо рта, считает врач-стоматолог Алексей Сошников. В беседе с «Газетой.Ru» он перечислил причины несвежего дыхания.

Сошников рассказал, что в большинстве случаев десны воспаляются из-за скопления зубного камня и налета. Со временем десны начинают кровоточить, на них собираются болезнетворные бактерии, которые выделяют неприятный запах. «Другой причиной может быть кариес, поскольку любой процесс гниения сопровождается выделением неприятного запаха», — сказал врач.

Третьей возможной причиной несвежего дыхания Сошников назвал некачественную работу стоматологов. По его словам, из-за неправильно установленной пломбы или ортопедической конструкции на зубах могут скапливаться бактерии, что будет приводить к появлению запаха.

Сошников добавил, что несвежее дыхание часто объясняется плохой гигиеной. Он посоветовал для избавления от бактерий использовать мануальную или электрическую зубную щетку, зубную нить, монопучковую зубную щетку для очистки межзубных промежутков, а также зубные ершики для чистки прилегающих поверхностей между зубов. При этом стоматолог подчеркнул, что критически важно чистить зубы именно перед сном, когда происходит восстановление организма.

В более редких случаях, продолжил врач, запах изо рта появляется из-за заболеваний желудочно-кишечного тракта или дыхательной системы. Еще одна причина — обезвоживание, когда во рту становится мало слюны и патогенной флоре ничего не мешает размножаться.

Ранее сомнолог Абхинав Сингх рассказал, что неприятный запах изо рта может появиться из-за привычки спать с открытым ртом. Он объяснил, что в этом случае во рту пересыхает слюна, которая борется с болезнетворными бактериями.