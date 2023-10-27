Цитату Махачева разместили на стене штаб-квартиры UFC

Цитату российского чемпиона Махачева разместили на стене штаб-квартиры UFC в США

Цитату российского бойца смешанного стиля (MMA) Ислама Махачева разместили на стене штаб-квартиры Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в США. Об этом сообщает Knockouts and Tapouts в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Что означает титул чемпиона? Что ты лучший в мире. А звание лучшего в мире предполагает, что тебе все равно, кто стоит напротив в октагоне. Что я должен был сказать? Нет? Никогда. Так что погнали», — такие слова чемпиона теперь написаны в одном из помещений Института UFC.

О желании разместить цитату чемпиона промоушена в легком весе ранее заявил глава UFC Дэйна Уайт. «Хочу, чтобы эта фраза Махачева была на стене в стадиона Apex. И в Институте UFC тоже! Настолько мне нравится такой подход!» — объяснил он.

Всего в карьере 31-летний россиянин провел 26 боев, в которых одержал 25 побед, потерпев поражение только однажды. 21 октября Махачев во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе, нокаутировав австралийца Александра Волкановски.