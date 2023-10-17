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11:41, 17 октября 2023Спорт

Глава UFC захотел разместить цитату Махачева на арене в США

Уайт захотел разместить цитату российского чемпиона UFC Махачева на арене в США

Фото: Paul Kane / Getty Images

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт в интервью YouTube-каналу MMA Mania восхитился словами российского бойца смешанного стиля (MMA) Ислама Махачева после смены соперника в ближайшем поединке.

Глава UFC захотел разместить цитату чемпиона промоушена в легком весе на арене в Лас-Вегасе (США). «Хочу, чтобы эта фраза Махачева была на стене в Apex. И в Институте UFC тоже! Настолько мне нравится такой подход!» — рассказал он.

Ранее Махачев порассуждал о поясе чемпиона UFC. «Что означает титул чемпиона? Что ты лучший в мире. А звание лучшего в мире предполагает, что тебе все равно, кто стоит напротив в октагоне. Что я должен был сказать? Нет? Никогда. Так что погнали», — заявил он.

11 октября стало известно, что соперник Махачева, бразилец Чарльз Оливейра, получил травму и был заменен Александром Волкановски. Бой между россиянином и австралийцем состоится 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби.

Всего в карьере 31-летний россиянин провел 25 боев, в которых одержал 24 победы, потерпев поражение только один раз.

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    Дарья Коршунова
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