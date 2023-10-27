В США признали обеспечение Россией регулярного доступа к заключенным

Посол США Трейси заявила, что РФ обеспечила консульский доступ к заключенным

Россия обеспечила дипломатам регулярный консульский доступ к арестованным в России гражданам США. Об этом заявила в беседе с журналистами Wall Street Journal посол Соединенных Штатов в Москве Линн Трейси.

«Я бы сказала, что мы вошли в относительно регулярный ритм – раз в месяц с достаточно отлаженными процедурами уведомления и подтверждения доступа», — призналась дипломат.

Комментируя текущую ситуацию с американцами, которые отбывают в России сроки за совершенные ими преступления, Трейси отметила, что ситуация с консульским доступом улучшается для Эвана Гершковича, которого в РФ судят за шпионаж.

Ранее заявил замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия удовлетворила запрос США посетить американского журналиста Эвана Гершковича.