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18:41, 27 октября 2023Мир

В США признали обеспечение Россией регулярного доступа к заключенным

Посол США Трейси заявила, что РФ обеспечила консульский доступ к заключенным

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Россия обеспечила дипломатам регулярный консульский доступ к арестованным в России гражданам США. Об этом заявила в беседе с журналистами Wall Street Journal посол Соединенных Штатов в Москве Линн Трейси.

«Я бы сказала, что мы вошли в относительно регулярный ритм – раз в месяц с достаточно отлаженными процедурами уведомления и подтверждения доступа», — призналась дипломат.

Комментируя текущую ситуацию с американцами, которые отбывают в России сроки за совершенные ими преступления, Трейси отметила, что ситуация с консульским доступом улучшается для Эвана Гершковича, которого в РФ судят за шпионаж.

Ранее заявил замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия удовлетворила запрос США посетить американского журналиста Эвана Гершковича.

Варвара Кошечкина
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