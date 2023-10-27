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16:43, 27 октября 2023Забота о себе

Врач заявила о необходимости сдавать один анализ минимум раз в пять лет

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Многие считают холестерин вредным и опасным, но это не совсем так, рассказала руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская. В беседе с «Лентой.ру» терапевт также призвала россиян сдавать анализ на холестерин минимум раз в пять лет.

Холестерин перемещается по кровеносным сосудам в виде липопротеинов, которые могут быть разной плотности, объяснила врач. Липопротеины низкой плотности как раз-таки относят к «плохому» холестерину. Из-за него в просвете сосудов образуются бляшки, мешающие нормальному току крови. Липопротеины высокой плотности, наоборот, называют «хорошим» холестерином, полезным для сердечно-сосудистой системы, рассказала врач.

Повышение уровня холестерина происходит бессимптомно, продолжила Малиновская. Однако это не значит, что повышенный уровень холестерина не влияет на здоровье.

Каждые 10 лет, прожитые с повышенным холестерином, повышают риск развития инфаркта почти на 40 процентов. Кроме того, увеличивается вероятность развития инсультов, ишемической болезни сердца и даже ампутации конечностей

Ольга Малиновскаятерапевт
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Чтобы вовремя вывить плохой холестерин и снизить риск развития тяжелых болезней, необходимо регулярно — минимум в пять лет — сдавать анализ на общий холестерин, призвала врач.

Это же исследование, продолжила Малиновская, назначают при нарушениях в работе сердечно-сосудистой системы, например, при повышенном давлении. Кроме того, в зоне риска находятся люди, чьи близкие родственники перенесли ранний инсульт или инфаркт, а также болели диабетом или ожирением.

«Результаты исследований должен интерпретировать только врач, так нормы варьируются в зависимости от пола, возраста, хронических болезней», — отметила напоследок терапевт.

Ранее Ольга Малиновская предупредила о плачевных последствиях приема БАДов без назначения врача. По ее словам, бесконтрольный прием витаминов и микроэлементов может привести к передозировке, которая так же вредит организму, как и их дефицит.

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      Вера Владзиевская
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