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12:57, 28 октября 2023Мир

«Изз ад-Дин аль-Кассам» обстреляли ракетами военную базу Израиля

Бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» обстреляли ракетами Зиким, военную базу Израиля
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Yasser Qudih / Xinhua / Globallookpress.com

Бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам», которые считаются военным крылом движения ХАМАС, обстреляли ракетами Зиким, военную базу Израиля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление палестинской организации.

Зиким, как отмечается, подверглась ракетному обстрелу со стороны ХАМАС в ответ на массовые расправы сионистов над мирными гражданами.

Ранее стало известно, что ВВС Израиля начали обстреливать сектор Газа и местные больницы. Ударам подверглись территории возле клиники «Шифа» и индонезийской больницы.

Израиль вторгся на территорию Газы ранее 27 октября. Незадолго до этого также появились данные о движении танков Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в направлении Газы. В палестинском движении ХАМАС заявили, что бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» сейчас оказывают сопротивление солдатам ЦАХАЛ на северо-востоке сектора.

7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны начала операцию «Железные мечи» в Газе. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа. В регионе остановлена поставка воды, электричества, медикаментов и топлива.

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      Варвара Кошечкина
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